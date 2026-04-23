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Politica | Pozzallo

Al via lavori messa in sicurezza della Pozzallo-Santa Maria del Focallo

Il Sindaco Roberto Ammatuna: Concluse le procedure di gara, l’inizio dei lavori è previsto fra 15-20 giorni
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Si è svolta l’altro ieri, martedì 21 aprile 2026, a cura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la gara di appalto per i lavori di messa in sicurezza della S.P. 67. La gara è stata aggiudicata ad un’Impresa del Ragusano. Si tratta di una aggiudicazione provvisoria, in attesa delle verifiche di legge e subito dopo ci sarà l’aggiudicazione definitiva.
Si tratta di un appalto di 600.000 € e gli interventi riguardano la realizzazione di opere e segnaletica per rendere più sicura l’importante arteria stradale, intensamente trafficata specialmente nella stagione estiva. I lavori dovrebbero iniziare fra 15-20 giorni.

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