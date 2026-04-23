Soccorso a largo di Pozzallo: sbarcati 39 migranti nella notte

POZZALLO, 23 Aprile 2026 – Un nuovo sbarco autonomo ha interessato la costa ragusana nelle prime ore di oggi. Una motovedetta della Guardia Costiera di Pozzallo è intervenuta durante la notte per soccorrere un barcone in difficoltà con a bordo 39 migranti, intercettato a largo della costa.

L’operazione di salvataggio si è conclusa ufficialmente questa mattina alle 9, con l’attracco dell’unità navale presso la banchina del porto di Pozzallo.

Il gruppo è composto interamente da uomini di nazionalità bengalese. Secondo le prime visite effettuate al momento dello sbarco, la maggior parte dei passeggeri gode di discrete condizioni di salute.

Tuttavia, si è reso necessario l’intervento urgente dei sanitari per un giovane che, provato dalle rigide temperature notturne e dalla traversata, ha accusato forti malori, capogiri e sintomi da ipotermia.

Il ragazzo è stato immediatamente assistito sul posto e successivamente trasferito con un’ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Fortunatamente, i medici hanno confermato che il quadro clinico del giovane è stabile e le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione.

L’ennesimo arrivo sulle coste pozzallesi ha visto ancora una volta la piena operatività della rete di accoglienza. Le operazioni sono state coordinate, come da protocollo, dalla Prefettura di Ragusa, che ha gestito l’interazione tra le diverse forze in campo.

“Un ringraziamento va a tutte le organizzazioni impegnate in questa delicata operazione di soccorso, che hanno operato con la consueta professionalità per garantire assistenza e sicurezza.”

Dopo le procedure di identificazione e i primi screening sanitari, i migranti verranno trasferiti presso le strutture di accoglienza predisposte sul territorio.

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