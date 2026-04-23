Una vita divisa tra due Paesi…di Rita Faletti

Molte famiglie ucraine vivono da quattro anni in bilico tra due realtà: quello della quotidianità segnata dalla guerra e quello di una normalità dalla consistenza di un miraggio. Le più fortunate non hanno subito perdite, ma tutte condividono lo stesso senso di precarietà e di paura che esorcizzano aiutandosi nell’affrontare le difficoltà e costruendo assieme spazi di “evasione”. Il domani è un’incognita, un orizzonte che si confonde con l’ignoto. In questo contesto, Ugo — padre di Daniel, un bambino di otto anni nato dal suo matrimonio con una donna ucraina — racconta la sua esperienza di vita divisa tra Italia e Ucraina e il rapporto con il figlio che cresce in un Paese ferito.

Come vive suo figlio la quotidianità in un Paese in guerra?

Mio figlio cerca di vivere la sua routine senza rinunciare a nulla: scuola, giochi, amici. Ma dietro ogni gesto c’è l’ansia che qualcosa di brutto possa accadere all’improvviso, la paura di non poter sfuggire al peggio.

Cosa le racconta delle sirene, dei rifugi, dei blackout?

Le sirene, i blackout, i rifugi sono la parte più dura della quotidianità. Improvvisamente bisogna scappare, interrompere tutto. Sembra di vivere in un film, ma purtroppo è la realtà.

Come cerca di proteggerlo emotivamente non essendo lì fisicamente?

La protezione che posso dargli è la certezza di esserci sempre, anche da lontano. Con la voce, con le parole, con la presenza costante. Altro, purtroppo, non posso fare.

Quali sono le difficoltà più grandi per il popolo ucraino che non immaginiamo da fuori?

La vita quotidiana è diventata un ostacolo continuo. Tutto è aumentato dopo lo scoppio della guerra e molti, soprattutto gli anziani con pensioni irrisorie, faticano ad arrivare a fine mese.

Quali sono i sentimenti che prevalgono oggi tra le persone?

Stanchezza ma anche speranza. Speranza che tutto finisca presto, anche se sono già passati quattro anni.

Come è cambiato il carattere degli ucraini in questi 4 anni di guerra?

Il popolo ucraino, pur stremato, è forte e determinato. Ha imparato a resistere e a far fronte a qualunque cosa. Questa forza mi ha impressionato più di ogni altra cosa.

Come percepiscono gli aiuti che arrivano dall’Europa?

Gli aiuti militari, soprattutto armi, non li vediamo e non sappiamo quando arrivano. Gli altri aiuti, viveri e beni di prima necessità, vengono distribuiti alle famiglie bisognose, soprattutto a chi è scappato dalle zone più colpite, come Donetsk e Luhansk.

Quali aspettative hanno verso l’esterno?

Il futuro lo vedono in Europa. Si sentono europei, soprattutto le nuove generazioni, con un forte senso di appartenenza. E’ in Europa che vedono la possibilità di ricostruire.

Lei vive una vita tra due paesi. Come la vive, e in quale dei due sceglierà di vivere a guerra finita?

La mia vita tra Ucraina e Italia la vivo ormai in modo normale, sempre nella speranza che questa guerra finisca presto. Quando finalmente accadrà, vivrò in Ucraina con mio figlio.

Quali paure ha imparato a gestire?

All’inizio della guerra pensavo che avrei potuto perdere tutto. Col tempo, ho imparato a convivere con l’ansia e il timore del peggio.

Cosa significa per lei la parola normalità?

Normalità significa vivere senza sirene, senza bunker, senza blackout che interrompono la vita dei bambini e li riportano alla realtà della guerra. Quella che vivono da 4 anni è una normalità a intermittenza.

Cosa di questa guerra l’ha segnata di più?

Mi ha segnato la rinuncia dei bambini a vivere una vita normale. Stare chiusi nei bunker, il suono delle sirene, sono cose che non dimenticheranno.

Alla fine dell’intervista, Ugo mi confida che al termine del suo impegno sulla nave, porterà Daniel sui Carpazi, “un luogo meraviglioso”, dove il bambino potrà respirare aria di libertà prima di ripiombare nell’incertezza.

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