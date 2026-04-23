Handball Club Modica, due modicane convocate nella rappresentativa siciliana per il Trofeo delle Aree

Modica, 23 aprile 2026 – Il progetto alla sua seconda edizione, ideato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (rivolto al Biennio 2010-2011), atto ad individuare e valorizzare i migliori talenti destinati alle Nazionali giovanili, dirette da Bob Hanning (maschile) e Alfredo Rodriguez Alvarez (femminile), vedrà protagoniste due atlete dell’Hand Ball Modica: Bianca Di Natale ed Emma Incardona entrambe classe 2011.

In questa importante occasione la Rappresentativa Siciliana composta da 16 ragazze, nelle giornate di 25 e 26 aprile prossimo, si confronterà a Rubiera con le padrone di casa dell’Emilia-Romagna, oltre che con Veneto e Marche.

Tutte le partite disputate saranno filmate e visionate dallo staff coordinato da Fabrizio Ghedin, coadiuvato da Fabrizio Tassinari per il versante fisico-atletico.

Per la società modicana si tratta di un riconoscimento importante, che premia l’impegno delle atlete e conferma la qualità del lavoro svolto sul territorio.

Fondata nel 2017, l’A.S.D. HANDBALL CLUB MODICA ha sviluppato la propria attività partendo dalle scuole, promuovendo la conoscenza della pallamano tra bambini e ragazzi e portando avanti nel tempo progetti dedicati come J-HAND, con un forte legame tra sport, formazione e inclusione.

La Società e lo Staff Tecnico dell’HANDBALL CLUB MODICA, fa i migliori auguri alle due atlete per la prestigiosa convocazione, frutto di tanto sacrificio ed impegno in allenamento. Altresì si vogliono ringraziare le famiglie per il supporto logistico.

“Sono orgoglioso delle mie ragazze. Il costante lavoro e la dedizione sul campo molto spesso premiano”, questo il commento del Coach Enrico Parisi Assenza. “Con Emma lavoro da quattro anni, con Bianca tre, hanno sicuramente del talento ma la cosa che ho sempre cercato di infondere ai miei ragazzi/e è l’umiltà. Questo per loro due può essere soltanto un punto di partenza. Il vivaio della società è ricco di probabili futuri nuovi talenti. Il nostro compito è quello di accompagnarli nel percorso di crescita umana e sportiva”.

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