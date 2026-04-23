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Attualità | Ragusa

Anche Federalberghi Ragusa alla 76ª Assemblea nazionale di Roma

“Ribadito il ruolo della provincia in una rete con migliaia di imprese”
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Ragusa, 23 aprile 2026 – Federalberghi Ragusa ha preso parte alla 76ª Assemblea nazionale di Federalberghi, svoltasi a Roma, in occasione della rielezione del presidente nazionale Bernabò Bocca, alla guida dell’organizzazione che rappresenta oltre 27mila imprese associate del settore ricettivo italiano.
A rappresentare la provincia iblea c’erano il presidente Rosario Dibennardo e il vicepresidente Giovanni Occhipinti, che hanno partecipato ai lavori e agli incontri istituzionali previsti nel corso delle giornate romane. All’assemblea sono intervenuti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oltre a numerosi deputati e senatori, a testimonianza dell’attenzione riservata al comparto turistico, uno dei motori dell’economia nazionale.
“Essere presenti a Roma in un momento così significativo per Federalberghi – afferma Dibennardo – significa ribadire il ruolo della nostra provincia all’interno di una rete nazionale che rappresenta migliaia di imprese. La rielezione del presidente Bocca garantisce continuità e rafforza un percorso di dialogo costante con le istituzioni. Il turismo ha bisogno di stabilità, programmazione e strumenti adeguati per affrontare le sfide dei prossimi anni”.
Il vicepresidente Occhipinti sottolinea l’importanza del confronto avvenuto durante l’assemblea: “Abbiamo avuto modo di portare anche la voce degli operatori iblei, che vivono una fase di crescita ma anche di complessità. Le presenze istituzionali confermano che il settore è strategico e che occorre lavorare insieme per migliorare infrastrutture, servizi e competitività. Federalberghi Ragusa continuerà a fare la sua parte”. La delegazione iblea è rientrata in provincia con l’impegno di condividere con gli operatori locali i temi affrontati a Roma e di proseguire il lavoro di rappresentanza e supporto alle imprese del territorio.

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