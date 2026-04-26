  • 26 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Aprile 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Disastro ambientale a Ragusa: sequestrato scarico illecito in un’azienda casearia

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 26 Aprile 2026 – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, insieme al Nucleo Ambientale della Polizia Provinciale e ai tecnici dell’A.R.P.A., hanno denunciato a piede libero un imprenditore agricolo di 59 anni per violazioni gravissime al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

L’operazione è scattata in contrada San Giacomo, presso un’azienda specializzata nella produzione di latticini. Durante i sopralluoghi mirati alla prevenzione dell’inquinamento, i militari hanno monitorato un ruscello situato a valle della struttura produttiva. Gli accertamenti tecnici hanno confermato uno scenario allarmante: l’azienda scaricava al suolo le acque reflue provenienti dalla vasca Imhoff e dai locali di lavorazione del formaggio, il tutto senza alcuna autorizzazione.

Le analisi di laboratorio sui campioni d’acqua hanno rivelato una contaminazione massiccia. In particolare, è stata riscontrata una presenza del batterio Escherichia Coli pari a 260.000 UFC/100ml, un valore che supera di ben 52 volte il limite massimo consentito dalla legge (fissato a 5.000).

Oltre al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria iblea, è stato richiesto il sequestro preventivo del corpo inquinante per interrompere immediatamente il danno ambientale in corso. Come previsto dalla norma, la responsabilità dell’indagato sarà accertata nel corso del successivo iter giurisdizionale.

© Riproduzione riservata
598222

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Disastro ambientale a Ragusa: sequestrato scarico illecito in un’azienda casearia”

  1. Gioacchino Scollo Abeti

    Non sarebbe male se questo tipo di controlli fossero fatti anche in altre aziende simili, magari in contrada Rampolo……

  2. Gioacchino Scollo Abeti

    Da anni esiste in quella zona una situazione che, da profano, pare poco avere a spartire con la normativa vigente….

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube