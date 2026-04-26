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Attualità | Scicli

Scicli. L’istituto Vittorini premiato in Senato, i complimenti del sindaco Marino

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Scicli, 26 aprile 2026 – “Vorrei una legge che…”
Piccoli legislatori crescono anche a Scicli.
Il sindaco Mario Marino si è complimentato con l’Istituto Elio Vittorini e con la dirigente scolastica Marisa Cannata per il prestigioso premio ottenuto dalla scuola nei giorni scorsi al Senato della Repubblica nell’ambito del concorso indetto dalla camera alta e dal Ministero della Pubblica istruzione.
Sono in tutto 14 le scuole italiane premiate e fra questa la scuola di Scicli.
Nato nel 2008 dalla collaborazione del Senato della Repubblica con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e rivolto alla quinta classe della scuola primaria, il concorso, ormai giunto alla XVII edizione, si propone l’obiettivo di far cogliere agli studenti più giovani l’importanza delle leggi e del confronto democratico attraverso la predisposizione di un disegno di legge e la sua illustrazione in forma creativa.

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