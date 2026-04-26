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Attualità | Scicli

Maratona dei sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile, tre premi per Scicli

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Scicli, 26 aprile 2026 – Si è tenuta ieri a Misterbianco, nel catanese, la “Maratona dei sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile”.
L’evento, giunto quest’anno alla terza edizione, è organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile Siciliana presso la Presidenza della Regione.
Sono ben tre i premi ottenuti dal Comune di Scicli e ritirati nell’occasione dal sindaco Mario Marino, dall’assessore Enzo Giannone e dai volontari di protezione civile. Questi ultimi hanno ritirato il premio “Volontariato Virtuoso” dalle mani del direttore dei Dipartimento della Protezione civile in Sicilia Salvo Cocina. Il sindaco Marino ha ritirato il Premio per la gestione dell’Emergenza e quello per la Resilienza.
Scicli eccelle in Sicilia perché grazie a questa Amministrazione è stato aggiornato e adeguato il Piano di Protezione civile comunale. Il recupero del peschereccio arenato al lido Bruca la scorsa estate con il pericolo di sversamento in mare di idrocarburi è stato un esempio di efficienza della macchina amministrativa della protezione civile, così come la gestione della festa del Cristo Risorto con la creazione di una sala regia al Comune che ha monitorato tutte le fasi della processione religiosa. Lo stesso direttore Cocina ha preso parte alla festa quest’anno sincerandosi del grande lavoro fatto nell’occasione.
Alla fine della premiazione foto di gruppo con tutti gli amministratori presenti.

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