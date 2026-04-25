Maria Monisteri celebra la nomina di Nino Minardo: “Un traguardo prestigioso che premia il merito e valorizza Modica”

MODICA, 25 Aprile 2026 – La recente nomina dell’On. Nino Minardo a Commissario Regionale di Forza Italia in Sicilia ha suscitato il plauso entusiasta del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha voluto sottolineare la portata storica di questo incarico.

Per il primo cittadino di Modica, la scelta del partito di affidare la guida siciliana a Minardo non è solo una mossa strategica, ma il giusto coronamento di un percorso politico solido.

“La nomina di Nino Minardo a Commissario Regionale di Forza Italia è un fatto straordinariamente importante per il nostro partito e per la nostra Città”, ha dichiarato Maria Monisteri. “Si tratta di un incarico di altissimo prestigio che Nino merita pienamente per l’impegno e la costanza dimostrati negli anni.”

Secondo il Sindaco, la guida di Minardo rappresenta una garanzia di sviluppo non solo per la compagine azzurra, ma per l’intera isola. La sua figura viene indicata come il volano per una fase di forte affermazione del partito, capace di coniugare le istanze locali con le strategie regionali.

La Monisteri ha evidenziato come questa nomina apra “orizzonti di grande crescita”, ponendo Modica e la provincia di Ragusa in una posizione di rilievo nelle dinamiche politiche siciliane.

Il Sindaco ha concluso il suo intervento con un caloroso messaggio d’augurio rivolto al neo-commissario, ribadendo la compattezza della squadra di governo locale e la volontà di proseguire lungo il solco del fare.

“Buon lavoro Nino! #andiamoavanti”

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