Modica, paura in centro storico: fiamme in un’abitazione vicino Via Carlo Papa

MODICA, 25 Aprile 2026 – Un venerdì mattina di apprensione nel cuore del centro storico di Modica. Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in fondo a un vicolo cieco, Vico De Naro, sottostante la centralissima Via Carlo Papa. Solo il rapido intervento dei soccorsi ha evitato che l’incidente potesse trasformarsi in tragedia, date le caratteristiche dell’area.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto due camionette dei Vigili del Fuoco. L’operazione di soccorso non è stata priva di ostacoli: la squadra ha dovuto operare in una zona particolarmente angusta, tipica dei vicoli storici modicani, che ha reso complicate le manovre dei mezzi pesanti.

Nonostante le difficoltà logistiche, i pompieri sono riusciti a raggiungere l’edificio e a domare le fiamme in pochi minuti.

Secondo i primi rilievi, il rogo ha avuto un’origine accidentale: un cortocircuito elettrico che si è generato nella lavastoviglie situata nei locali della casa.

Fortunatamente, il bilancio finale è rassicurante: nessun danno di rilievo segnalato all’abitazione.

Nessuno degli occupanti è rimasto ferito o ha riportato sintomi da intossicazione.

Tuttavia, l’incendio ha provocato disagi a catena nel quartiere. Una fitta coltre di fumo nero e un acre odore di bruciato si sono propagati rapidamente lungo il vicolo, invadendo le abitazioni limitrofe e costringendo i residenti della zona a sbarrare le finestre fino al completo diradamento dei vapori.

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