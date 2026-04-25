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Politica regionale

Forza Italia Sicilia, Schifani saluta la nomina di Minardo: “Equilibrio e visione per il partito”

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PALERMO, 25 Aprile 2026 – Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con estremo favore la nomina di Nino Minardo come nuovo commissario regionale di Forza Italia nell’Isola. Attraverso una nota ufficiale, il governatore ha voluto esprimere il proprio sostegno al deputato nazionale, sottolineandone le doti umane e politiche.

Schifani ha puntato l’accento sulla profonda conoscenza personale e professionale che lo lega al nuovo commissario: “Lo conosco da moltissimi anni e ho sempre apprezzato il suo equilibrio e il suo senso delle istituzioni,” ha dichiarato il Presidente.

Secondo Schifani, la scelta di Minardo rappresenta una garanzia per la stabilità del centrodestra siciliano e per la prosecuzione dell’attività amministrativa a Palazzo d’Orleans. Il governatore si è detto certo che la nuova guida saprà muoversi su due binari paralleli: rafforzamento politico consolidando il progetto di Forza Italia in Sicilia e sostegno al Governo garantendo un supporto responsabile all’azione della giunta regionale.

L’augurio di “buon lavoro” di Schifani chiude un passaggio fondamentale per gli equilibri della coalizione, ribadendo la necessità di una guida che coniughi responsabilità e visione per affrontare le sfide che attendono l’isola nei prossimi mesi.

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