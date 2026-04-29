San Giorgio, Don Fidone smorza le polemiche: «Sarò io a dialogare con il Vescovo»

MODICA, 29 Aprile 2026 – Il delicato equilibrio tra fede e tradizione torna al centro del dibattito a Modica, dopo le recenti riflessioni del Vescovo di Noto, Monsignor Rumeo, sulla necessità di ricondurre le feste patronali a una dimensione più strettamente religiosa. A fare da mediatore in questo clima di tensione è don Michele Fidone, parroco del Duomo di San Giorgio, che ha scelto di intervenire per riportare la calma e tracciare una via di dialogo costruttiva.

Il sacerdote ha voluto rassicurare i portatori, apparsi provati e profondamente preoccupati per le sorti della festa, ribadendo, però, la necessità di una gerarchia nel confronto: pur comprendendo il loro stato d’animo, don Fidone ha chiarito che sarà lui stesso a farsi carico dell’interlocuzione diretta con la Diocesi. L’obiettivo è trasformare quella che molti hanno percepito come una critica in un’opportunità di crescita collettiva.

Difendendo il lavoro svolto finora, il parroco ha ricordato come la festa di San Giorgio abbia già intrapreso da anni un percorso di rinnovamento. Non si è trattato solo di modifiche logistiche ai percorsi, ma di un’evoluzione spirituale tangibile, testimoniata da una partecipazione sempre più consapevole dei portatori ai sacramenti, come la confessione, prima della celebrazione. Don Fidone non ha, però, mancato di sottolineare il valore delle parole del Vescovo, riconoscendone la sensibilità e lo spirito di responsabilità pastorale nel voler preservare l’essenza del rito.

Un passaggio significativo dell’intervento del parroco riguarda il discusso posizionamento del simulacro nella navata centrale della chiesa, gesto interpretato da molti come un atto di protesta da parte dei portatori. Don Michele ha gettato acqua sul fuoco, offrendo una lettura diversa e quasi estetica dell’accaduto: anziché vederlo come un guanto di sfida, lo ha definito una “novità” piacevole, ridimensionando così la portata polemica dell’evento.

La questione, tuttavia, resta di ampio respiro. Il ragionamento di Monsignor Rumeo non punta il dito esclusivamente contro il Santo Cavaliere, ma abbraccia l’intera gestione delle feste folkloristiche della Diocesi, spesso caratterizzate da processioni estenuanti in cui il confine tra devozione e spettacolo appare talvolta sfocato. In questo scenario, il Duomo di San Giorgio diventa il laboratorio di un confronto aperto: da un lato il desiderio della Chiesa di rimettere al centro il Vangelo, dall’altro l’orgoglio di una comunità che rivendica la propria identità e la propria, autentica, forma di pietà popolare.

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