Calcio. Trofeo delle Province: al “Kennedy” di Santa Croce la finalissima tra Vittoria F.C. e Motia Futura

MODICA/VITTORIA, 29 Aprile 2026 – Cresce l’attesa per l’atto conclusivo del Trofeo delle Province, una sfida che promette scintille e che vedrà protagoniste due delle realtà più interessanti del panorama calcistico locale. Domenica 3 maggio 2026, alle 16:30, i riflettori si accenderanno sullo stadio “Kennedy” di Santa Croce Camerina per la finalissima tra Vittoria F.C. e Motia Futura. Le due compagini arrivano dello spareggio promozione di domenica scorsa quando a prevalere per 4-5 fu la formazione di Modica con la conseguente promozione in Seconda Categoria.

L’incontro rappresenta il culmine di un percorso esaltante per entrambe le formazioni, che sono riuscite a superare i turni precedenti dimostrando non solo qualità tecniche, ma anche un grande spirito di gruppo. Il Vittoria F.C. arriva a questo appuntamento con la determinazione di chi vuole incidere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, puntando su un gioco solido e sulla spinta dei propri sostenitori.

Dall’altra parte del campo, il Motia Futura si presenta alla finale come un avversario temibile e organizzato. Il club, che ha fatto della programmazione il proprio punto di forza, vede in questo match l’opportunità perfetta per coronare una stagione vissuta da protagonista e regalare una gioia immensa alla propria comunità.

La cornice dello stadio di Santa Croce Camerina si preannuncia gremita: è previsto infatti il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i giovani atleti in una giornata che celebra i valori sani dello sport e dell’appartenenza territoriale. Saranno novanta minuti di passione, tecnica e agonismo, al termine dei quali solo una squadra potrà alzare al cielo il prestigioso Trofeo delle Province.

L’evento è patrocinato dalla LND (Lega Nazionale Dilettanti) e sostenuto da numerose realtà imprenditoriali del territorio, a conferma dell’importanza sociale e sportiva che questa finale riveste per l’intera provincia. L’appuntamento è dunque fissato: chi sarà a trionfare sul prato del “Kennedy”? La parola passa al campo.

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