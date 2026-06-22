Intervento di manutenzione, adeguamento e valorizzazione del campo da rugby di Ragusa

Ragusa, 22 giugno 2026 – Muove i primi passi “sul campo” l’intervento di manutenzione, adeguamento e valorizzazione del campo da rugby cittadino per restituire alla città, agli atleti e ai tantissimi appassionati una struttura rinnovata, pienamente funzionale e rispondente ai più moderni standard di sicurezza e accoglienza.

“Questo pacchetto di interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – punta a risolvere alcune criticità strutturali e a garantire la massima efficienza dell’impianto. I lavori comprenderanno l’impermeabilizzazione della copertura sia degli spogliatoi sia della tribuna e una manutenzione profonda del blocco spogliatoi e dei servizi igienici destinati agli spettatori. Potenzieremo la visibilità e la sicurezza dell’area attraverso l’installazione di nuovi impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza, completando l’opera con l’adeguamento complessivo dell’intera struttura alle nuove norme di prevenzione incendi. Questo progetto ha il grande pregio di riqualificare una struttura inserita nel contesto residenziale circostante, trasformando sempre più il campo in un punto di riferimento positivo per il quartiere e le famiglie che lo abitano.”

“Il rugby – afferma l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – rappresenta da sempre una colonna portante della tradizione sportiva ragusana e un’eccellenza che nel tempo ha saputo trasmettere valori fondamentali come il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra. Investire in questo impianto significa prima di tutto investire sulla crescita sana dei nostri giovani, offrendo loro uno spazio moderno e stimolante dove allenarsi e socializzare. Seguiremo da vicino l’evoluzione dei lavori per assicurare una rapida riconsegna dell’impianto alle società e a tutti i praticanti. Qui potremo ammirare il XV Sud-Est, la franchigia nata dall’unione tra Ragusa e Siracusa, che ha da poco concluso il campionato di serie B al 3^ posto.”

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