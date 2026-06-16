Modica Alta perde un altro servizio essenziale: chiude la Guardia Medica di via Loreto

Modica, 16 Giugno 2026 – In linea con quanto previsto dal DM 77/2022 in materia di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, il servizio di Continuità Assistenziale di Modica Alta, già Guardia Medica, è stato trasferito presso i nuovi locali della Casa della Comunità, in Piazzale Baden Powell.

Cresce il malcontento tra i residenti per la chiusura della Guardia Medica di Via Loreto a Modica Alta, una decisione che sta sollevando forti preoccupazioni tra i cittadini e che viene definita come un fatto davvero grave per l’intera comunità. Non si tratta, infatti, della semplice dismissione di un ufficio pubblico, ma dello smantellamento di un presidio sanitario fondamentale che per anni ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per migliaia di persone, in particolare per gli anziani e le fasce più fragili della popolazione.

Con questo provvedimento, il quartiere storicamente più popoloso di Modica Alta continua a subire una progressiva perdita di servizi essenziali. La scelta di privare la zona di questo presidio rischia di creare pesanti e immediati disagi a tutti coloro che necessitano di assistenza medica urgente e di primo intervento, specialmente nelle ore notturne, nei giorni festivi e nei prefestivi, costringendo l’utenza a spostarsi verso altre strutture già sovraccariche e lasciando un intero comprensorio privo di tutele sanitarie di prossimità. Anche il 118 si sposterà da Via Loreto per essere allocato dall’altra parte della città ovvero in Via Alberto Portogallo.

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