Calcio. Mister Giorgio Di Grandi rinnova con il Motia Futura: avanti insieme in Seconda Categoria

MODICA, 16 Giugno 2026 – Il binomio tra il Motia Futura e mister Giorgio Di Grandi è destinato a continuare. La società modicana ha, infatti, ufficializzato il rinnovo della guida tecnica, confermando l’allenatore sulla panchina biancoazzurra anche per la prossima stagione calcistica.

Un annuncio che dà continuità al progetto tecnico e che punta tutto su tre pilastri fondamentali: passione, cultura del lavoro e ambizione. L’obiettivo condiviso tra la dirigenza e il tecnico è quello di alzare l’asticella per spingersi verso nuovi e importanti traguardi nel campionato di Seconda Categoria. Con la firma sul rinnovo, la macchina organizzativa del Motia Futura è già pronta a mettersi in moto per programmare il futuro sul campo.

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