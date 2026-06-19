Modica Alta, salvato il presidio medico: resterà aperto h24 con il supporto del 118

MODICA, 19 Giugno 2026 – C’era forte preoccupazione tra i residenti di Modica Alta per il rischio di perdere un punto di riferimento sanitario fondamentale, ma la chiusura del presidio medico è stata ufficialmente scongiurata. Il servizio non solo rimarrà attivo, ma garantirà una copertura assistenziale completa, restando aperto 24 ore su 24 grazie anche al supporto strategico del 118.

Il dietrofront rispetto ai piani iniziali è il risultato di una mattinata di intense e proficue interlocuzioni istituzionali. “Con l’on. Nino Minardo abbiamo avuto fitte interlocuzioni con l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e il direttore generale dell’ASP Ragusa, Pino Drago – spiega il sindaco Maria Monisteri – . Un’azione sinergica e pressante nata dalla netta volontà di non privare la comunità locale di un presidio di prossimità così importante, specialmente per le fasce di popolazione più fragili o con maggiori difficoltà di spostamento”.

La ventilata ipotesi di un trasferimento della guardia medica presso la Casa di Comunità, situata nel quartiere Sorda, risaliva a una programmazione degli anni passati, definita durante l’amministrazione dell’allora sindaco Ignazio Abbate. Quella scelta avrebbe di fatto lasciato sguarnita la parte alta della città, creando non pochi disagi.

La macchina istituzionale è invece riuscita a invertire la rotta, trovando una soluzione tecnica e logistica che mette in sicurezza il presidio di Modica Alta. Un risultato che ha raccolto il plauso e il ringraziamento formale della comunità modicana verso tutti gli attori politici e sanitari che si sono spesi in prima persona per risolvere l’emergenza e tutelare il diritto alla salute sul territorio.

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