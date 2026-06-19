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Attualità | Scicli

Pedana chalet a Playa Grande, iniziato lo smontaggio ad opera dei privati

Il Comune in prima linea nella difesa del litorale e della Riserva del Fiume Irminio
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Scicli, 19 giugno 2026 – In ordine alla vicenda della costruzione di un solarium-chalet nel lido Playa Grande, l’amministrazione comunale di Scicli rende noto che, in seguito ai reiterati interventi del Comune e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione siciliana, i privati hanno iniziato nella giornata di ieri i lavori di smontaggio della struttura dopo le intimazioni degli Enti pubblici coinvolti, fatte salve le sanzioni di legge.

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