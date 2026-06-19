Il Contrammiraglio Macauda incontra il personale del Compartimento Marittimo di Pozzallo e agli Uffici Marittimi di Scoglitti e Marina di Ragusa

Pozzallo, 19 giugno 2026 – Il Contrammiraglio (CP) Raffaele Macauda, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, in occasione della periodica attività di ispezione ai servizi d’Istituto, si è recato in visita presso la Capitaneria di porto di Pozzallo, ove è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata (CP) Luigi Vincenti, recandosi successivamente in visita presso l’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti e la Delegazione di Spiaggia di Marina di Ragusa, quest’ultima riattivata in pianta stabile da poco meno di un anno.

L’attività, si inserisce nell’ambito delle periodiche iniziative di coordinamento, verifica e supporto agli Uffici territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, finalizzate ad assicurare i più elevati standard di efficienza operativa e amministrativa, nonché a rafforzare il raccordo tra la Direzione Marittima e i presidi territoriali posti a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della protezione dell’ambiente marino e costiero.

Nel corso della permanenza in provincia di Ragusa, il Direttore Marittimo ha fatto visita al Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Tania Giallongo, al Procuratore della Repubblica di Ragusa, Dott. Francesco Giuseppe Puleio, ed al Questore di Ragusa, Dott. Salvatore Fazzino, incontri che hanno consentito di confermare e consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e la proficua sinergia a beneficio della collettività e del territorio.

Durante i successivi incontri presso gli Uffici di Marina di Ragusa e Scoglitti, il Direttore Marittimo ha manifestato la propria vicinanza al personale della Guardia Costiera in servizio presso questi “autentici presidi di legalità e sicurezza” distribuiti lungo i circa 100 chilometri di litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Pozzallo. Le visite hanno rappresentato un importante momento di confronto con il personale, consentendo di approfondire le esigenze operative e logistiche, senza trascurare gli aspetti connessi al benessere e alle necessità personali dei militari.

Particolare attenzione è stata rivolta ai più giovani, ai quali il Contrammiraglio Macauda ha rivolto parole di apprezzamento e incoraggiamento, sottolineando il valore del loro contributo all’interno dell’Amministrazione e invitandoli a proseguire con dedizione, senso del dovere e spirito di servizio il proprio percorso professionale.

Nel corso della visita sono stati affrontati anche i principali temi legati alla stagione estiva, con particolare riguardo alle attività di vigilanza lungo il litorale, alla sicurezza della balneazione, alla prevenzione e repressione degli illeciti in mare e alle iniziative connesse all’avvio dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, che rappresenta il periodo di massimo sforzo operativo della Guardia Costiera a favore degli utenti del mare, volto a garantire i più elevati livelli di sicurezza per bagnanti, diportisti, operatori professionali e turisti.

Ad accompagnare il Direttore Marittimo era presente anche il Sottufficiale di Corpo della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, che ha svolto un dedicato momento di incontro con il personale della Capitaneria di porto di Pozzallo, raccogliendo osservazioni, esigenze e proposte provenienti dai militari in servizio, nell’ottica di un costante miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere del personale.

La visita si è conclusa con una assemblea generale, durante la quale il Direttore Marittimo, ha consegnato al personale che si è particolarmente distinto nello svolgimento di importanti attività d’Istituto, in particolare nell’ambito della gestione di un’emergenza ambientale verificatasi la scorsa estate e di una attività di polizia giudiziaria, portate a termine con elevata professionalità, spirito di servizio e senso del dovere.

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