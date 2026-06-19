Il pozzallese Peppe Rosa sulla panchina del Pro Ragusa

Il Pro Ragusa muove i primi passi ufficiali per delineare il proprio futuro in vista della stagione sportiva 2026/2027. Dopo aver formalizzato nei giorni scorsi l’importante innesto del nuovo direttore sportivo Pellegrino, reduce da una significativa esperienza nel campionato di Eccellenza siciliana, il club ha sciolto le riserve anche per quanto riguarda la guida tecnica della prima squadra, presentando la nuova struttura alla stampa e alla tifoseria.

La scelta della dirigenza è ricaduta su mister Peppe Rosa, tecnico pozzallese classe 1977. Si tratta di un profilo fortemente voluto per dare continuità al progetto societario, basato principalmente sulla valorizzazione delle risorse umane del territorio e sul consolidamento del settore giovanile. Rosa non è un nome nuovo per la piazza: il suo passato da calciatore nelle file del Ragusa Calcio è ancora vivo nei ricordi degli appassionati locali, che lo accolgono con affetto.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha espresso grande entusiasmo per questa nuova intesa tecnica. Il comunicato sottolinea come la figura del nuovo allenatore rispecchi fedelmente l’identità del club, volta a promuovere la “ragusanità” e il lancio di giovani talenti. L’obiettivo dichiarato è quello di disputare un campionato di livello, mantenendo solide radici calcistiche con la provincia iblea.

Insieme al nuovo mister, la società ha definito anche i componenti dello staff che lo supporteranno quotidianamente sul campo. Il ruolo di allenatore in seconda è stato affidato a Daniele Vitale, che metterà a disposizione la sua esperienza per la gestione del gruppo. La cura e la preparazione dei portieri saranno invece affidate a Davide Paravizzini, figura tecnica specializzata nel settore.

Per il tecnico pozzallese, reduce anche da una passata esperienza sulla panchina dello Scicli, si apre dunque un capitolo professionale di grande responsabilità. Il campionato di Promozione siciliana si preannuncia come sempre competitivo, ma il Pro Ragusa si presenta ai nastri di partenza con un quadro dirigenziale e tecnico totalmente rinnovato e ambizioso.

La dirigenza ha espresso il proprio benvenuto a tutto lo staff, augurando un sereno e proficuo lavoro in vista dell’inizio del ritiro precampionato.

Nei prossimi giorni la società, di concerto con il ds Pellegrino e il tecnico Rosa, inizierà a valutare le prime mosse di mercato per allestire una rosa competitiva e in linea con gli obiettivi stagionali.

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