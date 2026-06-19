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Politica | Ragusa

Vertice provinciale di Forza Italia a Ragusa, Cugnata: “Centrodestra tornerà ad essere dialogante e compatto”

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Ragusa, 19 giugno 2026 – Il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, comunica che si è svolta a Modica, questa mattina, una riunione molto importante alla presenza del commissario regionale del partito, on. Nino Minardo, dei sindaci di Ragusa e Modica, Peppe Cassì e Maria Monisteri, dell’on. Innocenzo Leontini e del segretario cittadino di Modica, Giorgio Aprile.

“È stato un incontro proficuo – sottolinea Cugnata – che ha segnato un passo concreto verso la ricomposizione e il rilancio del centrodestra nel nostro territorio. Abbiamo condiviso la volontà comune di ristabilire rapporti solidi, collaborativi e continuativi tra tutte le forze della coalizione, superando le incomprensioni del passato e lavorando a un percorso politico unitario. Come Forza Italia abbiamo ribadito la nostra totale disponibilità a riaprire il dialogo e a convocare, già nei prossimi giorni, un tavolo provinciale del centrodestra. Sarà la sede nella quale affrontare immediatamente i temi che riguardano le amministrazioni in cui governiamo insieme – Ragusa, Modica, Comiso, Acate e Santa Croce Camerina – con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e definire modalità condivise di partecipazione degli alleati”.

“Contestualmente – prosegue Cugnata – abbiamo concordato, unanimemente al segretario cittadino Aprile, che, subito dopo il tavolo provinciale, si aprirà anche la verifica politica a Modica, già preannunciata, che avrà tempi rapidi di avvio e conclusione, di certo entro la prima settimana di luglio. Si tratta di un passaggio necessario per consolidare l’azione amministrativa e per valorizzare il contributo di tutte le componenti del centrodestra”.

“L’incontro di oggi – prosegue Cugnata – rappresenta un segnale chiaro: il centrodestra in provincia di Ragusa vuole tornare a essere compatto, dialogante e capace di programmare insieme. Dopo aver ristabilito un clima di confronto positivo con Forza Italia, ora si apre una fase nuova, che guarda anche agli scenari futuri, compresi quelli che ci condurranno alle scadenze elettorali del 2027. Il nostro impegno è di lavorare con responsabilità e spirito costruttivo, mettendo al centro le esigenze delle comunità amministrate e la necessità di una coalizione forte e coesa. Questo è il percorso che abbiamo condiviso oggi e che intendiamo portare avanti con determinazione”.

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