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Politica | Ragusa

Parco degli Iblei, dalla prossima settimana le interlocuzioni

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Ragusa, 19 giugno 2026 – Istituzione Parco degli Iblei, dalla prossima settimana al Libero Consorzio Comunale di Ragusa una serie di interlocuzioni a seguito della sentenza del Tar di Catania.
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale, la Presidente Maria Rita Schembari ha comunicato che la prossima settimana saranno avviate una serie di interlocuzioni con i portatori di interesse e le istituzioni locali per trattare dell’argomento e formulare un eventuale richiesta alla Regione, che è l’unica ad avere titolo ad un’eventuale opposizione alla sentenza del Tar.

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