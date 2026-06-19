Ragusa, 19 giugno 2026 – Istituzione Parco degli Iblei, dalla prossima settimana al Libero Consorzio Comunale di Ragusa una serie di interlocuzioni a seguito della sentenza del Tar di Catania.
Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale, la Presidente Maria Rita Schembari ha comunicato che la prossima settimana saranno avviate una serie di interlocuzioni con i portatori di interesse e le istituzioni locali per trattare dell’argomento e formulare un eventuale richiesta alla Regione, che è l’unica ad avere titolo ad un’eventuale opposizione alla sentenza del Tar.
Parco degli Iblei, dalla prossima settimana le interlocuzioni
Ragusa, 19 giugno 2026 – Istituzione Parco degli Iblei, dalla prossima settimana al Libero Consorzio Comunale di Ragusa una serie di interlocuzioni a seguito della sentenza del Tar di Catania.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.