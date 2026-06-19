Sigilli allo chalet di Playa Grande: l’area della riserva finisce sotto sequestro penale

SCICLI, 19 Giugno 2026 – Dalle parole ai fatti. Come era stato ampiamente preannunciato in una nota ufficiale del Comune di Scicli, sono scattate le pesanti sanzioni di legge nei confronti dei privati responsabili della costruzione di uno chalet abusivo all’interno dell’area protetta della riserva del Fiume Irminio, nei pressi del lido di Playa Grande.

Le forze dell’ordine e il personale competente sono intervenuti sul posto per apporre i sigilli: l’intera area della struttura è stata ufficialmente sottoposta a sequestro penale. Contestualmente, i responsabili dell’abuso edilizio e ambientale sono stati deferiti in stato di libertà e denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

L’operazione mette un punto fermo su una vicenda che aveva sollevato non poche preoccupazioni per la tutela di un ecosistema delicatissimo e protetto come quello della foce del fiume. L’intervento repressivo delle autorità conferma la linea di fermezza annunciata dall’amministrazione comunale contro gli abusi sul territorio e a difesa del patrimonio naturalistico della costa sciclitana.

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