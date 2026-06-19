‘Nta casa ro Cavaleri” conquista Modica: risate e applausi al “San Domenico Savio

Modica, 19 giugno 2026 – All’interno della rassegna dei “I Giovedì dell’UNITRE”, la rappresentazione della farsa ‘Nta casa ro Cavaleri, portata in scena dal Laboratorio di Teatro Popolare dell’Unitre Modica, ha riscosso un successo caloroso e condiviso. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha riempito il teatro dell’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” a Modica Alta con entusiasmo, confermando ancora una volta quanto il nostro territorio sappia riconoscere e sostenere le iniziative culturali che nascono dalla comunità. La serata è stata caratterizzata da un clima di festa: risate spontanee, applausi convinti e un’attenzione costante hanno accompagnato gli attori dall’inizio alla fine. La risposta del pubblico è stata uno dei punti di forza dell’evento, segno che il teatro popolare è un linguaggio vivo e amato. La regia di Maria Ausilia Giallongo e Saro Occhipinti, forte di oltre trent’anni di attività nel teatro popolare, ha dato allo spettacolo ritmo, equilibrio e autenticità. La loro esperienza ha permesso di valorizzare ogni momento comico, ogni gesto e ogni battuta, trasformando la farsa in un racconto vivace e ben costruito. Il cast, composto interamente da Soci attori non professionisti, —Angelo Pediglieri, Maria Angela Giani, Anna Micieli, Ausilia Migliore, Margherita Ruta, Saro Occhipinti, Salvatore Di Rosa, Antonino Garaffa, Grazia Nicastro e Mariella Agosta — hanno conquistato il pubblico con naturalezza e bravura. La loro energia e autenticità hanno reso ogni personaggio credibile e divertente, dimostrando che la passione può sostituire l’esperienza professionale quando il cuore guida la scena. La commedia ha offerto un susseguirsi di situazioni divertenti, fraintendimenti e battute che hanno reso la serata leggera e coinvolgente. L’umorismo tipicamente siciliano in particolare modicano, unito alla vivacità dei personaggi, ha creato un’atmosfera irresistibile che ha lasciato gli spettatori con il sorriso. Il teatro popolare è uno spazio in cui ritrovarsi, esprimersi e costruire legami. Il successo della serata conferma la vitalità del Laboratorio di Teatro Popolare dell’Unitre Modica e l’importanza di coltivare insieme la passione per l’arte, dimostrando come il teatro popolare possa essere un potente strumento di aggregazione e cultura. ‘Nta casa ro Cavaleri non è stato solo uno spettacolo, ma una festa collettiva che ha celebrato la vitalità e l’identità della comunità modicana.

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