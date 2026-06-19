Futuro Nazionale. In fase di costituzione il Comitato di Modica

MODICA, 19 Giugno 2026 – Dopo il successo dell’Assemblea Costituente, continua il radicamento nel territorio ibleo di “Futuro Nazionale”, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. Il prossimo passo ufficiale è fissato per martedì 23 giugno alle ore 18:00 presso il Bar Fucsia, dove si terrà un incontro per la costituzione del nuovo comitato di Modica.

A presiedere la riunione saranno l’avvocato Michele Savarese, referente di Ragusa di Futuro Nazionale, e Giorgio Adamo, che sarà indicato come il referente del comitato modicano. All’evento parteciperanno anche numerosi sostenitori e “futuristi” provenienti da altre province, invitati per seguire un momento chiave che sancirà la formale nascita del partito nel territorio modicano.

L’avvocato Savarese ha sottolineato come il progetto di un comitato a Modica sia nato parallelamente alla fondazione stessa del partito, definendo Giorgio Adamo l’uomo giusto da indicare al Generale Vannacci per guidare una comunità che, secondo il referente ragusano, sente il bisogno di un partito di destra vera che risponda alle esigenze dei cittadini, a partire dalla risoluzione del degrado urbano nel centro storico.

Prima dell’incontro di Modica, l’agenda del partito prevede un altro appuntamento nel fine settimana: domenica 21 giugno in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, dove verrà allestito un gazebo per la campagna di tesseramento. Secondo Savarese, aderire a Futuro Nazionale significa mettere al centro l’interesse della Patria, l’eredità delle generazioni passate e il futuro dei giovani, contrastando i rischi di una società segnata dall’immigrazione incontrollata.

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