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Modica, scatta il sequestro preventivo in Contrada Zappulla: stop ai lavori abusivi in area vincolata

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MODICA, 19 Giugno 2026 – Un intervento  della Polizia Locale di Modica ha portato al blocco immediato di un cantiere edile abusivo in Contrada Zappulla, a tutela del patrimonio paesaggistico del territorio.

Gli agenti, a seguito di un sopralluogo effettuato  in un’area privata, hanno accertato la presenza di lavori in corso di movimentazione terra e perforazione della roccia affiorante. Gli interventi edilizi erano privi della necessaria autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Ragusa, configurando una palese violazione del vincolo paesaggistico imposto dal Decreto Legislativo n. 42/2004.

Per impedire la prosecuzione dell’illecito e il potenziale aggravamento delle conseguenze del reato, la polizia locale ha  applicato l’articolo 321 del Codice di Procedura Penale, procedendo al sequestro preventivo del cantiere e dell’area interessata, quantificata catastalmente su diversi fogli e particelle di proprietà e in affitto. Contestualmente sono stati apposti quattro cartelli informativi per preservare l’integrità del corpo del reato.

Il provvedimento è scattato nei confronti di un 63enne modicano, individuato come proprietario, affittuario del terreno e committente dei lavori. L’indagato è stato nominato custode giudiziario dell’area, con la precisa sottoscrizione degli obblighi di legge previsti dagli articoli 334 e 335 del Codice Penale. I rilievi fotografici eseguiti sul posto sono stati allegati agli atti d’ufficio come elementi probatori del reato in corso.

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