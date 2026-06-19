Presidio sanitario a Modica Alta, l’Asp apre al confronto: lunedì il tavolo tecnico

MODICA, 19 Giugno 2026 – Si muove qualcosa sul fronte dell’assistenza sanitaria a Modica Alta. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha infatti indetto per lunedì prossimo una riunione operativa per affrontare la questione, nata a seguito delle interlocuzioni avviate con le istituzioni locali e delle crescenti richieste del territorio, che reclama con forza la presenza di un presidio sanitario nel quartiere.

L’incontro sarà presieduto dal Direttore sanitario dell’Asp e vedrà la partecipazione delle strutture aziendali competenti. L’obiettivo del vertice è chiaro: verificare possibili e concrete soluzioni organizzative, che siano compatibili con il nuovo assetto dell’assistenza territoriale, per riuscire a garantire un punto di riferimento sanitario stabile in un’area densamente popolata come quella di Modica Alta.

Dall’azienda sanitaria, intanto, precisano che per quanto riguarda il Servizio di Continuità Assistenziale (la guardia medica), l’attività prosegue regolarmente e senza variazioni presso i locali della Casa della Comunità, situata in piazzale Baden Powell.

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