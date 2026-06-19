Monterosso Almo. Entrano nel vivo i festeggiamenti per la Natività di San Giovanni Battista

Monterosso Almo, 19 giugno 2026 – Il borgo Monterosso si prepara ai giorni più intensi dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono e protettore della comunità. Dal 19 al 23 giugno il programma intreccia fede, tradizione e partecipazione popolare, accompagnando la città verso la solennità del 24 giugno.

Oggi, venerdì 19 giugno, Giornata degli ammalati: alle 20 celebrazione eucaristica presieduta dal vicario foraneo don Graziano Martorana, alle 21 Lectio divina guidata da don Salvatore Giaquinta, momento di conforto per chi vive la fragilità della malattia. Domani, sabato 20 giugno, Giornata dei ragazzi e delle famiglie: messa alle 20 presieduta da fra’ Luca Bonomo, segno di una comunità che guarda al futuro dei più giovani nella luce del Battista.

Domenica 21 giugno, alle 20, celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta, momento di ringraziamento e preparazione alla solennità. Lunedì 22 giugno, dedicato agli adoratori: messa alle 20 presieduta da don Franco Ottone, in clima di raccoglimento e contemplazione. Martedì 23 giugno, vigilia della Natività: alle 20 celebrazione eucaristica presieduta da don Peppino Antoci, alle 21 la “Notte di San Giovanni” con solenne esposizione e adorazione eucaristica. Alle 23 adorazione comunitaria e, a mezzanotte, la benedizione che aprirà la grande celebrazione del giorno successivo. La città accoglierà la festa del patrono con il suono delle campane, le luci accese e la partecipazione di tutta la comunità. La festa di San Giovanni Battista a Monterosso Almo non è solo appuntamento liturgico, ma un racconto di fede e identità che si rinnova nel tempo.

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