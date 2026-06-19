Nuova giunta a Ispica: Muraglie schiera la sua squadra per le sfide della città

ISPICA, 19 Giugno 2026 – Il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, ha presentato ufficialmente la nuova squadra assessoriale che guiderà la città nei prossimi anni. Una giunta composta da cinque assessori, già operativa e delineata per rispondere prontamente alle esigenze del territorio e dei cittadini. Nel corso della presentazione, il primo cittadino ha espresso forte fiducia nel nuovo esecutivo, definendolo una squadra formata da persone competenti e motivate, pronte a lavorare fin da subito per offrire risposte concrete alla comunità.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Carmelo Oddo, che assume un pacchetto di deleghe di peso: si occuperà infatti di Polizia Municipale e benessere degli animali, Politiche giovanili e sportive, Servizi alla città e alle imprese (inclusi PIP, SUAP e Cimitero) e Società partecipate.

Il settore culturale e formativo sarà guidato da Gabriella Bruno, a cui sono state assegnate le competenze in materia di Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca, Digitalizzazione, Associazionismo e Democrazia partecipata.

A Biagio Solarino è stata affidata la gestione strategica del comparto turistico e dell’immagine cittadina, con le deleghe a Turismo, Fascia costiera e ricettività turistica, Spettacolo, Decoro urbano e Verde pubblico.

Il welfare e lo sviluppo economico locale saranno invece curati da Sonia Calabrese, che seguirà i Servizi sociali, lo Sviluppo economico (con un focus mirato su commercio, agricoltura e artigianato), la Valorizzazione del patrimonio naturalistico, oltre ai dossier relativi alla Bandiera Blu e al GAC.

Infine, Salvatore Milana si occuperà della macchina finanziaria e della sostenibilità della città, con le deleghe a Tributi e contrasto all’evasione fiscale, Politiche per l’efficientamento energetico, Tutela ambientale, Politiche per il territorio, Patrimonio e, infine, Cura e valorizzazione delle contrade e delle aree rurali.

La nuova giunta si mette così immediatamente al lavoro, con l’obiettivo dichiarato dal sindaco di affrontare con determinazione le prime sfide amministrative sul tavolo.

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