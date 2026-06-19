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Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Diffamazione, il Tribunale di Ragusa condanna il sindaco di Vittoria Francesco Aiello

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RAGUSA, 19 Giugno 2026 – Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ignaccolo, ha condannato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, per il reato di diffamazione nei confronti dell’ex presidente dei Commissionari del mercato ortofrutticolo, Giuseppe Zarba.

I fatti al centro della vicenda giudiziaria risalgono al maggio del 2024. Nonostante il Pubblico Ministero avesse chiesto l’assoluzione per il primo cittadino, ritenendo che le dichiarazioni rientrassero nell’ambito della legittima critica politica, il giudice ha valutato diversamente la condotta dell’imputato, riconoscendone la responsabilità penale e condannandolo a una pena pecuniaria.

La battaglia legale, tuttavia, è destinata a continuare. Il legale del sindaco Aiello, l’avvocato Giuseppe Russotto, ha già annunciato la riserva di proporre appello non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza.

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