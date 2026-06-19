“Sapori Ibleidi”, al via da Chiaramonte Gulfi il viaggio nel gusto dell’entroterra: quattro tappe tra tradizioni, natura ed eccellenze locali

CHIARAMONTE GULFI, 19 Giugno 2026 – Un percorso enogastronomico che da giugno a ottobre accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta dei sapori autentici dei Monti Iblei. Prende il via domani, sabato 20 giugno, da Chiaramonte Gulfi il progetto “Sapori Ibleidi”, iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del bando regionale “Sicilia che piace”, finanziato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive. L’Unione Ibleide riunisce i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Buccheri e punta a valorizzare in maniera integrata il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’area montana iblea. Un territorio che ha scelto di raccontarsi attraverso il claim “Ibleide – un mare di verde”, proponendosi come destinazione complementare e anche alternativa alla costa siciliana: un luogo dove rallentare, immergersi nella natura, fare trekking o andare in mountain bike e riscoprire il legame autentico con la terra. Tra boschi, sentieri, vallate e borghi ricchi di fascino, l’Ibleide comprende alcune delle aree naturalistiche più suggestive della Sicilia sud-orientale, dal Bosco di Calaforno al Bosco di Arcibessi fino alle pendici di Monte Lauro, il punto più alto degli Iblei. Un patrimonio naturale che si intreccia con una tradizione agroalimentare di assoluto valore. Proprio da questa identità nasce “Sapori Ibleidi”, il progetto che ha ottenuto il finanziamento regionale attraverso il bando “Sicilia che piace”, pensato per promuovere le produzioni locali e rafforzare l’attrattività turistica dei territori attraverso esperienze legate al gusto. La prima tappa si svolgerà domani all’interno del Carrugghiu Fest di Chiaramonte Gulfi, tra i vicoli del centro storico. L’area food dell’iniziativa sarà dedicata ai sapori autentici dell’Ibleide, con protagonisti il tradizionale panino con la salsiccia, il vino e l’olio extravergine chiaramontano, affiancati dalle specialità tipiche provenienti anche dagli altri Comuni del comprensorio: Buccheri, Monterosso Almo e Giarratana. Sarà l’occasione per incontrare produttori, degustare eccellenze locali e intraprendere un viaggio gastronomico che racconta l’identità di un intero territorio. Dai salumi ai formaggi, dal miele all’olio Dop Monti Iblei, passando per le produzioni artigianali e le specialità che rendono unica quest’area della Sicilia, ogni appuntamento sarà un racconto di tradizioni, stagionalità e cultura agricola. “Non si può raccontare l’Ibleide senza assaggiarla – spiega Mario Cutello presidente dell’unione tra i quattro Comuni – Ed è con questo messaggio che invitiamo tutti a venire a trovarsi, ad assaggiare le eccellenze del territorio, a perdersi tra la natura secondo un progetto destinato a proseguire nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti nei Comuni coinvolti. Un percorso diffuso che mette al centro il gusto come strumento di promozione territoriale e che punta a far conoscere un volto diverso della Sicilia: quello dell’entroterra, dei boschi, dei piccoli borghi e delle produzioni che nascono da un rapporto profondo con la natura”. Domani da Chiaramonte Gulfi partirà dunque il primo assaggio di questo itinerario che, fino all’autunno, unirà comunità locali e visitatori alla scoperta dell’Ibleide, quel “mare di verde” che custodisce alcune delle eccellenze più autentiche dei Monti Iblei.

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