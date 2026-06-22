Ragusa. Tornano le attività sportive estive all’aperto di “Outgether”: pubblicata la manifestazione di interesse

Ragusa, 22 giugno 2026 – Anche quest’anno l’assessorato allo Sport del Comune di Ragusa mette a disposizione spazi pubblici all’aperto di Marina di Ragusa, Ragusa superiore, Ragusa Ibla e San Giacomo per svolgere attività sportive e/o ludico-ricreative nel periodo estivo, nell’ambito della quarta edizione del calendario “Outgether”, dal 15 luglio al 30 settembre.

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono persone fisiche, società sportive, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere. Come sempre numerose sono le varie location disponibili sul territorio.

Le domande di partecipazione alle iniziative, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati all’avviso presente nel sito istituzionale del Comune di Ragusa e dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it o consegnate presso l’ufficio protocollo del Comune di Ragusa (Corso Italia, 72) entro le ore 14.00 del 6 luglio 2026. Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto saranno accolte solo in caso risultassero, dopo le assegnazioni definitive, disponibilità di spazi ed orari.

“Anche lo sport può contribuire a valorizzare molte parti del nostro territorio che ben si prestano a diventare spazi scenografici ideali per praticare discipline fisiche, per prendersi cura del proprio benessere, per socializzare – dichiara il sindaco Peppe Cassì –. L’iniziativa Outgether mira proprio a questo e sono contento che tante realtà ragusane abbiano aderito anno dopo anno, contribuendo a portare vitalità in diverse zone della città o quantomeno a farle fruire in maniera insolita”.

“Siamo già arrivati al quarto anno consecutivo – aggiunge l’assessore allo Sport Simone Digrandi – di una iniziativa che ancora una volta trasformerà Ragusa per due mesi e mezzo in una palestra a cielo aperto, con attività diverse e coinvolgenti aperte a tutti. Da diverso tempo puntiamo molto al connubio tra sport e prevenzione della salute, e iniziative del genere possono permettere alla cittadinanza e ai turisti di riscoprire quanto sia bello curare il proprio benessere fisico e mentale anche divertendosi. L’iniziativa si affiancherà ad un ampio programma di eventi sportivi che, con particolare riguardo a questa stagione estiva, saranno presentati nelle prossime settimane. Tutto questo in attesa di aprire, a gennaio, l’anno speciale in cui saremo Città Europea dello Sport attraverso un programma che è in fase di definizione.”

L’avviso completo e la modulistica per la presentazione delle istanze sono disponibili al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/manifestazione-di-interesse-per-lutilizzo-di-spazi-pubblici-allaperto-per-svolgimento-attivita-sportive-e-o-ludico-ricreative-dal-15-luglio-al-30-settembre-2026

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