Pozzallo in Movimento denuncia: “Più di un mese perso sulla pelle dei cittadini, Definizione agevolata bloccata”

Pozzallo, 29 aprile 2026 – Il gruppo consiliare Pozzallo in Movimento denuncia con forza i gravi ritardi dell’amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Ammatuna e dall’Assessore al bilancio Monte nell’attuazione della definizione agevolata dei tributi.

“La mozione approvata dal Consiglio comunale il 6 marzo – evidenzia il monumento civico – è rimasta senza seguito per oltre un mese. Solo il 9 aprile è arrivata una nota agli uffici per avviare l’iter del regolamento: un atto tardivo e insufficiente, incompatibile con la gravità della situazione finanziaria dell’ente”.

A oggi, infatti, nessun regolamento è stato portato in aula, impedendo ai cittadini di accedere a una misura fondamentale che consentirebbe di sanare le proprie posizioni senza sanzioni e interessi.

“Ancora più grave – a parere del movimento politico – è il mancato coinvolgimento dell’OSL, che potrebbe valutare l’estensione dell’agevolazione anche agli anni 2020-2022, ampliando concretamente i benefici. Un’opportunità che l’amministrazione sta colpevolmente trascurando”.

Poi l’affondo politico: “Il sospetto è chiaro: si vuole prendere tempo per esternalizzare la riscossione dei tributi e solo dopo intervenire, negando di fatto ai cittadini la possibilità di rientrare senza il peso di sanzioni e interessi”.

“Non è più tollerabile – conclude Pozzallo in Movimento – che in una fase di dissesto si accumulino ritardi su misure così strategiche. Il Consiglio comunale e la città meritano risposte immediate, trasparenza e atti concreti”.

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