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Comiso | Cronaca

Comiso. Tentativo di furto in azienda siderurgica

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Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 29 aprile 2026 – La scorsa notte, ignoti si sono introdotti furtivamente nel piazzale di una nota azienda siderurgica di Comiso.
I malviventi, dopo aver scavalcato il muro di cinta, hanno tentato di avvicinarsi all’immobile, ma l’attivazione dell’antifurto li ha messi in fuga.
Le immagini della videosorveglianza hanno confermato la presenza di due individui che si dileguavano al suono della sirena.
Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia di Guardie Giurate, insieme ai Carabinieri allertati tramite il NUE 112.
Il sopralluogo congiunto ha dato esito negativo; i militari hanno quindi acquisito i filmati per avviare le indagini.

© Riproduzione riservata
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