Monterosso Almo. Ottenuti 26mila euro per il restauro dei portoni della Basilica di San Giovanni Battista

Monterosso Almo, 29 aprile 2026 – Arriva un finanziamento importante per il patrimonio artistico di Monterosso Almo. Con decreto dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali datato 28 aprile 2026, è stato stanziato un contributo di 26.000 euro destinato al progetto di restauro dei portoni della Basilica di San Giovanni Battista. Il progetto riguarda il recupero conservativo dei portoni lignei della chiesa che rappresentano uno degli elementi più significativi del prospetto della Basilica. L’obiettivo è infatti di preservare l’integrità storica e artistica dei manufatti, compromessi dal tempo e dagli agenti atmosferici, restituendo decoro e sicurezza a uno dei simboli religiosi e culturali del borgo ibleo.

Determinante per l’ottenimento del finanziamento è stato l’interessamento dell’Onorevole Giorgio Assenza, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. “Grazie al nostro carissimo Onorevole Giorgio Assenza”, si legge in una nota diffusa dalla chiesa locale, “è stato possibile raggiungere questo risultato che tutela un bene caro a tutta la comunità monterossana”.

La Basilica di San Giovanni Battista rappresenta da sempre il cuore della vita religiosa e sociale di Monterosso Almo. I suoi portoni, oltre al valore artistico, custodiscono la memoria di generazioni di fedeli. Il restauro permetterà di salvaguardare un pezzo di storia locale. I lavori di restauro partiranno non appena completato l’iter burocratico previsto dal decreto assessoriale.

Nella foto la splendida facciata della Basilica di San Giovanni Battista.

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