Chiaramonte, Iacono: “L’amministrazione perde 1,5 milioni di euro. Serve chiarezza e assunzione di responsabilità”

Chiaramonte Gulfi, 30 aprile 2026 – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gaetano Iacono, con il collega Federico Chinnici, interviene in merito alla perdita di un finanziamento regionale da 1,5 milioni di euro destinato all’area artigianale di Chiaramonte Gulfi. Un’occasione di sviluppo concreta, svanita a causa della mancata risposta del Comune a un soccorso istruttorio richiesto dalla Regione.

“Il Comune aveva presentato domanda per accedere a un bando regionale delle Attività Produttive – dichiara Iacono –. La Regione ha rilevato delle criticità formali nella documentazione e ha concesso un soccorso istruttorio, ovvero la possibilità di integrare gli atti. Un’opportunità che purtroppo l’amministrazione guidata dal sindaco Cutello non ha saputo cogliere: nessuna risposta è stata fornita nei termini, con la conseguente esclusione dal finanziamento.”

Secondo quanto ricostruito dal consigliere di FdI, il silenzio del Comune è costato caro alla comunità: “Si parla di 1,5 milioni di euro persi. Soldi che avrebbero potuto rilanciare concretamente l’area artigianale, creare opportunità per le imprese locali e posti di lavoro. È un danno oggettivo, inaccettabile, che merita risposte chiare.”

Iacono sottolinea come, a oggi, non sia arrivato alcun chiarimento ufficiale da parte del primo cittadino: “Avremmo voluto almeno un’assunzione di responsabilità politica, una spiegazione pubblica su come si sia potuto verificare un tale fatto. Invece, nessuna comunicazione. È il silenzio che aggrava la posizione dell’amministrazione.”

“Chiedo al sindaco Cutello di fare immediatamente chiarezza – conclude Iacono – e di illustrare in Consiglio comunale le ragioni di questa mancata risposta. La cittadinanza e le imprese hanno il diritto di sapere chi ha avuto in mano la pratica e perché non si è agito per tempo. Le responsabilità politiche, a questo punto, sono evidenti e vanno affrontate senza ulteriori tentennamenti.”

“Senza dimenticare che non sono stati intercettati altri canali di finanziamento e nello specifico un fondo da 2,3 milioni di euro per il ripristino della condotta idrica e un altro ancora da 150mila euro per la sicurezza urbana”.

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