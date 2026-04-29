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Blitz antidroga a Vittoria: sorpresi a lanciare la merce dal terrazzo, due arresti

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VITTORIA, 29 Aprile 2026 – Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 36 e 32 anni, colti in flagranza di reato mentre detenevano droga destinata allo spaccio nel cuore della città.

L’operazione è scattata durante un servizio mirato di appostamento e controllo, quando gli agenti hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione del trentaseienne. La dinamica dell’intervento ha rivelato immediatamente il nervosismo dei presenti: alla vista delle divise, il complice trentaduenne ha tentato una manovra disperata per eludere il controllo, lanciando un involucro sospetto dal terrazzo della casa. Il gesto, tuttavia, si è rivelato inutile, poiché la zona era stata preventivamente circondata da altri poliziotti appostati strategicamente per coprire ogni via di fuga.

Il pacchetto recuperato dagli agenti conteneva circa 8,1 grammi di sostanza stupefacente, che i due avevano già accuratamente suddiviso in dosi pronte per essere immesse sul mercato illegale. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli inquirenti, portando al rinvenimento di vario materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della droga, a testimonianza di un’attività di vendita ben organizzata.

Una volta concluse le formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, i due vittoriesi sono stati arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di Ragusa. Entrambi restano ora a disposizione della Procura della Repubblica, mentre le indagini proseguono per monitorare i canali di rifornimento della piazza locale.

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