Controlli antidroga in tre istituti scolastici superiori della provincia: due arresti a Caltanissetta, uno a Niscemi

Caltanissetta, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione volti al contrasto dei fenomeni di bullismo, spaccio di stupefacenti e detenzione di armi all’interno delle scuole, disposti dal Questore Marco Giambra d’intesa con i Dirigenti Scolastici, ha effettuato controlli in tre scuole superiori, due del capoluogo e una di Niscemi. Le attività si sono svolte con la piena collaborazione dei ragazzi che hanno permesso di effettuare una verifica rapida ed efficace, così da non interrompere le lezioni per molto tempo. I cani antidroga della Polizia di Stato hanno ispezionato le classi, i bagni e le zone frequentate dai ragazzi. Nel corso dei controlli svolti dalla squadra mobile e dalla sezione volanti nel capoluogo, il cane antidroga ha fiutato 0,91 grammi di hashish occultati nello zaino di un minore, che sarà segnalato alla locale Prefettura per uso personale di stupefacenti. Analogamente, a Niscemi, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza all’interno dello zaino di uno studente hanno trovato e sequestrato 1,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, parti di cellophane già tagliate e verosimilmente utilizzate per il confezionamento di dosi e diverse banconote di piccolo taglio. Il minore sarà segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ad altri due minori sono stati sequestrati due coltelli multiuso con una lama di cinque centimetri: il primo trovato all’interno dello zaino di un minore e il secondo nel vano del motociclo di un altro, a quest’ultimo sono stati sequestrati anche 0,92 grammi di hashish occultati negli slip. Entrambi i minori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per porto abusivo di armi e quello a cui sono stati sequestrati anche 0,92 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori detentori di armi da taglio saranno segnalati alla Prefettura di Caltanissetta per la sanzione amministrativa prevista dal Decreto Sicurezza. Nel corso di ulteriori controlli eseguiti nelle zone limitrofe agli istituti scolastici del capoluogo la squadra mobile ha sequestrato 44 grammi di hashish e 14 di marijuana a due soggetti, uno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica e l’altro segnalato alla locale Prefettura per uso personale.

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