Finanziati a Pozzallo con altri 2 milioni e mezzo, nuove opere pubbliche contro il dissesto idrogeologico e allagamenti

Pozzallo, 08 maggio 2026 – Con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati destinati a Pozzallo altri milioni di euro per 3 opere pubbliche di mitigazione ambientale e precisamente: 900.000 € per via Rosario Livatino, 900.000 € per contrada Inchiudenda e 700.000 € per la via Sortino. Continuano senza sosta le opere di messa in sicurezza del territorio contro gli allagamenti che nei prossimi anni, complice i mutamenti climatici, dovranno garantire una difesa più efficace a uomini e cose contro gli eventi climatici avversi

che inevitabilmente, fra non molto tempo, saranno sempre più intensi e pericolosi. E’ un dovere pensare al futuro, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, un obbligo etico di ogni Amministratore di rendere più sicura la propria città. Ecco perché nei prossimi anni Pozzallo, non solo sarà più bella e attrattiva, ma anche e soprattutto sarà una città più sicura.

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