Pozzallo. Nervi a fior di pelle per i residenti di via Luciano Sortino: elettrodomestici bruciati e danni per migliaia di euro

POZZALLO, 06 Maggio 2026 – Sbalzi di tensione improvvisi della rete elettrica che mandano in tilt o, nel peggiore dei casi, guastano definitivamente gli elettrodomestici. È questo il bilancio di un fine settimana critico per diversi residenti di Pozzallo, in particolare nella zona di via Luciano Sortino, che hanno contattato la nostra redazione per segnalare i pesanti disservizi subiti tra sabato e domenica scorsi.

Il fenomeno si è manifestato con picchi di tensione della durata di pochi secondi, sufficienti però a mandare in corto circuito allarmi, televisori e personal computer.

“Gli elettrodomestici si sono spenti e riaccesi quasi all’improvviso, una situazione che sicuramente può generare danni permanenti alle schede elettroniche”, hanno spiegato alcuni residenti visibilmente preoccupati.

I danni più ingenti sono stati registrati in un’abitazione specifica dove, secondo quanto riferito, sono andati letteralmente “bruciati” due televisori, il forno, la macchina del caffè e un computer portatile, oltre ad altri piccoli dispositivi. Una perdita stimata intorno ai 5 mila euro, a cui si aggiunge il danno inestimabile legato alla perdita di documenti e dati professionali contenuti nell’hard disk del PC. Anche altri utenti nelle vicinanze hanno riportato malfunzionamenti, seppur con stime economiche inferiori.

Sebbene nelle giornate di lunedì e martedì la situazione sembri essere tornata alla normalità, resta l’amarezza per i danni subiti. Per chi ha riscontrato guasti, ricordiamo che è possibile avviare una procedura di reclamo ufficiale presso il distributore per richiedere il risarcimento, allegando le fatture di riparazione o le perizie tecniche che attestino il nesso di causalità tra lo sbalzo di tensione e la rottura dell’apparecchio.

Salva