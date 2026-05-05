FGU Ragusa, Orazio Puglisi eletto nuovo coordinatore provinciale

RAGUSA, 05 Maggio 2026 – Rinnovo delle cariche per la FGU provinciale di Ragusa. Nel corso della riunione del Direttivo, svoltasi il 4 maggio nella sede Gilda “Raffaele Brafa”, è stato eletto nuovo coordinatore provinciale Orazio Puglisi, già alla guida della Gilda ragusana.

La seduta è stata presieduta dal coordinatore uscente Gianfranco Iacono, con Daniela Conti nel ruolo di segretario verbalizzante.

Insieme al coordinatore, sono stati nominati anche i componenti dell’Esecutivo provinciale, che svolgeranno funzione di vice coordinatori: Daniela Conti, Carmelo Salvatore Garofalo e Marisa Scivoletto.

Soddisfazione è stata espressa dal neo coordinatore Puglisi, che ha ringraziato per la fiducia ricevuta, sottolineando la volontà di proseguire nell’azione di rappresentanza e tutela del personale della scuola nel territorio. Il nuovo assetto organizzativo punta ora a rafforzare la presenza della FGU nella provincia e a intensificare il confronto con le istituzioni locali sui temi dell’istruzione.

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