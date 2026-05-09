Un successo all’istituto “Verga” di Comiso la fase finale del concorso “Maestro Giovanni Cascone”

Comiso, 09 maggio 2026 – Nei locali dell’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso si è svolta, in questi giorni, la fase finale del concorso “Maestro Giovanni Cascone”. La giuria, costituita dai professori di strumento Giuseppe Biazzo, Turi Di Natale (chitarra), Andrea Strada (pianoforte), José Massaro (violino), Federico Torrisi (clarinetto), Maria Giovanna Speranza (flauto), Massimo Piccione (tromba), Leandro Sortino (percussioni) e dal presidente prof. Salvatore Schembari, ha consegnato i premi e gli attestati di merito ai giovani musicisti coinvolti. “Il concorso musicale – ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Cafiso – ha rappresentato per tutti noi una importante occasione di incontro, di confronto, di crescita e di condivisione, all’insegna delle emozioni e della musica. Inoltre, a prescindere dalla competizione, tutte le scuole che hanno aderito, attraverso le ineccepibili performance dei giovani studenti musicisti, hanno reso omaggio, egregiamente, alla memoria del nostro amato prof. Giovanni Cascone. Un sentito ringraziamento a Stefano e a Leonardo, ai colleghi dirigenti scolastici, a tutti i docenti di strumento, ai direttori d’ orchestra, a tutto il personale docente e Ata e alle famiglie per aver contribuito alla realizzazione di un’iniziativa encomiabile che, di certo, resterà nel cuore di tutti i presenti”.

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