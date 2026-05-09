“Costruire inclusione”. A Ragusa il 15 maggio l’appuntamento promosso da Sicindustria

Ragusa, 09 maggio 2026 – Sicindustria Ragusa organizza un grande appuntamento dedicato alla cultura dell’inclusione, mettendo al centro persone, competenze e imprese. Si terrà venerdì 15 maggio, alle 15, all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla. “Costruire inclusione. Persone, competenze, imprese: la rete che genera valore” il titolo dell’iniziativa promossa da Sicindustria Ragusa in collaborazione con la Consulta comunale sulla disabilità e il Comune di Ragusa. Un’intera giornata dedicata al tema dell’inclusione lavorativa e sociale, con la partecipazione di istituzioni, ordini professionali, parti sociali, terzo settore e mondo produttivo.

Il programma, molto articolato, prevede una prima sessione dedicata a politiche, strumenti e modelli operativi, con gli interventi dei dirigenti di Inps, Centro per l’Impiego, Inail, Asp Ragusa, e dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ragusa retto da Elvira Adamo. Seguiranno le tavole rotonde con sindacati, scuola per assistenti sociali, Forum del Terzo Settore e, successivamente, il confronto con gli ordini professionali e con le principali associazioni datoriali del territorio.

Al centro, il passaggio “dalla tutela alla dignità del lavoro”, con un approccio che punta a trasformare l’inclusione da obbligo normativo a valore competitivo per le imprese.

Il presidente di Sicindustria Ragusa, Giorgio Cappello, sottolinea la portata strategica dell’iniziativa. “L’inclusione non è un tema accessorio, ma un pilastro della modernità industriale. Le imprese che investono in competenze inclusive sono quelle che crescono di più, innovano di più e generano più valore per il territorio. La sfida che abbiamo davanti – afferma Cappello – è costruire una rete stabile tra istituzioni, mondo produttivo e terzo settore, capace di accompagnare le persone verso percorsi lavorativi dignitosi e sostenibili”.

Cappello richiama anche la visione di una industria 5.0, in cui competitività, impatto sociale e responsabilità d’impresa procedono insieme: “Il nostro territorio ha bisogno di una cultura dell’inclusione che non sia episodica, ma strutturale. Sicindustria Ragusa vuole essere un motore di questo cambiamento, perché un’economia che esclude è un’economia che si indebolisce”. Un ruolo centrale è affidato alla Consulta comunale sulla disabilità, co-organizzatrice dell’iniziativa. Il presidente Giovanni Brafa sottolinea il valore del lavoro condiviso. “Costruire inclusione significa costruire comunità. La Consulta è nata per dare voce alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ma soprattutto per creare ponti tra istituzioni, imprese e società civile. Questo evento – afferma Brafa – rappresenta un passo concreto verso un modello territoriale che non si limita alla tutela, ma promuove piena partecipazione e dignità del lavoro”. Nondimeno rilevante è il ruolo del Comune di Ragusa che ha accolto con grande interesse questa occasione di confronto che potrà aiutare a delineare linee strategiche di intervento per il futuro.

La giornata si concluderà alle 19 con l’intervento del presidente regionale di Sicindustria, Luigi Rizzolo.

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