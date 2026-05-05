Caos all’ASP di Ragusa: FP CGIL esclusa dal Tavolo Tecnico. Intervengono le Forze dell’Ordine

RAGUSA, 05 Maggio 2026 – Un episodio senza precedenti ha scosso oggi i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. La FP CGIL, primo sindacato in Italia, denuncia pubblicamente l’illegittima esclusione del proprio rappresentante dal Tavolo Tecnico sugli incarichi di funzione. Un’estromissione definita “paradossale” e “violenta”, che ha richiesto l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine per verbalizzare l’accaduto e tutelare la regolarità delle procedure.

Secondo quanto ricostruito dal sindacato, l’esclusione sarebbe stata imposta da una sigla sindacale non firmataria del CCNL 2022/2024, con una rappresentatività nazionale dello 0,50%. Al contrario, la CGIL — che non ha sottoscritto il contratto poiché ritenuto economicamente mortificante per i lavoratori — detiene una rappresentatività schiacciante.

“Sconcerta che il Presidente del Tavolo Tecnico abbia subito il diktat di tale sigla,” dichiarano il Segretario Provinciale Nunzio Fernandez e il Coordinatore Sanità Duilio Assennato, “cedendo a pressioni che appaiono legate a note vicinanze con ambienti apicali della sanità ragusana.”

A supporto della propria posizione, la FP CGIL cita un chiarimento ufficiale dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) del 23 febbraio 2026. L’Agenzia distingue nettamente tra Delegazioni Trattanti riservate ai soli firmatari del contratto e Tavoli Tecnici, organismi consultivi privi di limitazioni basate sulla rappresentatività.

Il parere, richiesto originariamente dall’ASP di Messina ma valevole per tutto il comparto, specifica che il tavolo tecnico non rientra nelle tipologie di relazioni sindacali soggette alla disciplina restrittiva della rappresentatività.

L’esclusione di oggi sarebbe solo la punta dell’iceberg di una gestione che la CGIL definisce “compromessa”. Tra le accuse mosse all’amministrazione figurano la violazione dei protocolli (presenze sproporzionate di delegati (fino a 10 per singola sigla) in riunioni precedenti, nonostante il limite fissato a due), conflitti d’interesse (presenza al tavolo di soggetti direttamente interessati all’assegnazione degli incarichi oggetto di discussione); regolamenti “ad personam” (il timore di modifiche normative cucite su misura per singoli individui) penalizzazione del personale (il blocco della monetizzazione degli straordinari, sostituiti da recuperi forzati che destabilizzano i servizi sanitari).

Il sindacato solleva inoltre dubbi sulla tenuta finanziaria dell’ASP, chiedendosi se tali pratiche gestionali non abbiano contribuito a portare la liquidità aziendale a livelli critici.

“Rigettiamo un sistema che premia i ‘soliti noti’ e penalizza chi lavora con sacrificio senza avere ‘santi in paradiso’,” concludono Fernandez e Assennato. “Rivendichiamo il diritto di rappresentare i lavoratori in ogni sede. La nostra battaglia per la trasparenza e la legalità all’interno dell’ASP di Ragusa è appena iniziata.”

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