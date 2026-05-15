Ragusa Calcio, progetto “green” da applausi: è la quinta squadra più giovane della Serie D

RAGUSA, 15 Maggio 2026 – Non solo la salvezza conquistata sul campo con grinta e determinazione, ma anche un primato di lungimiranza che proietta il Ragusa Calcio tra le eccellenze del calcio dilettantistico nazionale. La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha infatti pubblicato la “graduatoria età media” relativa alla stagione 2025/2026 e il club azzurro ha centrato un prestigioso 5° posto assoluto.

Si tratta di un risultato straordinario per un progetto tecnico costruito in pochi mesi, basato sulla scommessa – oggi vinta – di affidare la maglia della città a un gruppo di ragazzi giovanissimi. In un campionato complesso e fisico come la Serie D, il Ragusa ha scelto la via del coraggio, dimostrando che la linea verde non è solo una necessità, ma una strategia vincente se supportata dalla giusta fiducia.

“Abbiamo creduto in loro fin dal primo giorno,” commenta la società con orgoglio. “Li abbiamo supportati e confortati nei momenti bui, convinti che il talento e l’entusiasmo dei giovani potessero fare la differenza. Siamo stati ripagati alacremente.”

Dopo aver messo in cassaforte la permanenza in categoria, questo riconoscimento della LND certifica la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla dirigenza. Onorare la storia del calcio ragusano con una delle rose più giovani dell’intera categoria è un vanto che va oltre il semplice dato statistico: è la prova che il coraggio, alla lunga, viene sempre ripagato.

Il clima in casa azzurra è di grande soddisfazione. Il messaggio rivolto alla squadra è un mix di emozione e gratitudine: “Grazie Aquile, siete il nostro orgoglio”.

Con questo spirito, il Ragusa Calcio guarda già al futuro, consapevole di aver gettato basi solide e fresche su cui continuare a costruire i successi delle prossime stagioni.

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