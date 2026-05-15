Ispica. Realizzata la casa della musica e della cultura

Ispica, 15 maggio 2026 – Terminati i lavori e consegnata alla città quella che sarà la nuova Casa della Musica e della Cultura, una delle opere più importanti realizzate a Ispica grazie ai fondi del PNRR.

Il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, e l’Assessore al PNRR Massimo Dibenedetto hanno evidenziato la volontà dell’Amministrazione comunale di mettere a disposizione delle realtà associative locali spazi destinati ad attività musicali e culturali, con una forte finalità sociale: offrire ai giovani luoghi di aggregazione sani e formativi, capaci di allontanarli dall’isolamento causato dall’uso eccessivo dei social e prevenire eventuali altre forme di devianza o dipendenza.

“Ispica vanta una tradizione musicale riconosciuta e consolidata – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto – ed è proprio su questo patrimonio culturale che bisogna continuare a investire, facendone uno strumento di crescita sociale e culturale per le nuove generazioni”.

Alla sobria cerimonia inaugurale, organizzata per mostrare concretamente come dovranno essere utilizzati i locali – che prossimamente saranno oggetto di apposito bando di affidamento oneroso – hanno preso parte i tecnici coinvolti nel progetto, i rappresentanti di alcune associazioni del territorio, numerosi bambini e le rispettive famiglie.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre sottolineata la capacità dell’Amministrazione comunale di portare a termine, nonostante le molteplici difficoltà, il complesso iter dei progetti finanziati dal PNRR. Un risultato reso possibile grazie all’impegno di uno staff tecnico che, oltre a distinguersi per professionalità e competenza, ha dimostrato un forte attaccamento alla città.

Ospite gradita dell’inaugurazione è stata la Senatrice Daniela Ternullo, componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, che ha voluto complimentarsi con l’Amministrazione comunale per l’iniziativa e per aver destinato i fondi del PNRR a un importante obiettivo sociale.

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