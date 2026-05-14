Il mare, l’economia e il ritorno di Israele…l’opinione di Rita Faletti

Dopo quattro mesi di oceani, porti commerciali, terminal container, mercati del pesce, città costruite attorno al turismo e paesi che sopravvivono grazie alle rotte marittime, una conclusione appare inevitabile: il mondo non gira attorno alle ideologie, ma all’economia. Le bandiere cambiano, i governi cadono, le propagande si accendono e si spengono, ma ciò che determina davvero amicizie, prudenza diplomatica e nuovi avvicinamenti resta quasi sempre l’interesse concreto. Ed è forse proprio qui che si comprende il mutato atteggiamento di molti paesi verso Israele. Descritto per anni soltanto attraverso il conflitto, oggi quel piccolo Stato viene guardato anche per ciò che rappresenta sul piano tecnologico, scientifico, militare e strategico. Nel silenzio delle diplomazie, mentre le piazze urlano slogan, molti governi sembrano essersi posti una domanda semplice: possiamo permetterci di restare lontani da una delle maggiori potenze dell’innovazione mondiale? Non significa che stiano sparendo le divergenze politiche o il dramma di Gaza. Significa che sotto le dichiarazioni ufficiali, gli Stati tendono ad avvicinarsi dove intravedono convenienza, stabilità o prospettive di crescita. Questo crea una frattura sempre più evidente tra due mondi: quello che investe, compete e costruisce il futuro misurando la realtà in base alle capacità di produrre soluzioni e adattamento, e quello che resta seduto su categorie ideologiche immobili in favore di giudizi identitari. Chi smette di guardare il conflitto e chi guarda ciò che Israele è diventato. Ho più volte parlato dell’ipocrisia dell’Europa e sono giunta alla conclusione che sia proprio l’ipocrisia il suo tratto dominante. Si condanna Israele senza appello e contemporaneamente si dipende militarmente da esso sempre di più. La Norvegia acquista carri armati dotati di sistemi di difesa sviluppati da Israele, mai usati prima della guerra dopo il 7 ottobre. Germania, Lituania, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica ceca, Slovacchia, Croazia firmano contratti per l’acquisto di sistemi di difesa aerea israeliana. Nel 2025, l’Agenzia per il controllo delle esportazioni di sistemi di difesa israeliana ha concesso licenze di esportazione per 20 paesi, nel 2024 erano 7. Circa il 70 per cento della produzione di difesa israeliana è esportata. Sono numerosi i Paesi che cercano di ottenere l’Iron Dome, lo scudo antimissili israeliano. Sanchez, dei premier europei il più ostile a Israele, grida al “genocidio” a giorni alterni ma non dice che i missili dei suoi soldati che portano il logo Raphael sono costruiti in Europa ma con know-how, innovazione ed esperienza israeliane. L’Austria, per garantire la sicurezza al cantante israeliano Noam Bettan all’Eurovision song contest, ha scomodato il Mossad e lo Shin Bet. Israele ha siglato accordi su sicurezza, commercio e energia con Emirati e paesi sunniti, con l’India la partnership strategica è di dimensioni senza precedenti, con l’Indonesia le relazioni accelerano, con Giappone e Corea del sud le intese sull’alta tecnologia sono in aumento, il Kazakistan è entrato negli Accordi di Abramo e con gli Stati Uniti la collaborazione su hi-tech e difesa è tale che Gerusalemme prevede di poter rinunciare nel 2028 ai 3,8 miliardi annuali di aiuti economici americani. E ci sono anche gli Accordi di Isacco, firmati da Netanyahu e Milei in aprile, finalizzati a rafforzare la collaborazione tra Israele e Argentina da estendere ad altri Paesi del Sudamerica, in difesa della libertà e della democrazia, per la lotta al terrorismo, all’antisemitismo e al narcotraffico. Questo dimostra che mentre una parte dell’Occidente continua a proferire sermoni e impartire lezioni morali in modo selettivo, il resto del mondo sceglie la concretezza. Chi stringe accordi con Israele non lo fa per simpatia, ma perché funziona. E’ un dato che molti fingono di non vedere: chi vuole crescere guarda ai risultati non ai pregiudizi. E Israele, in questa fase storica incerta e travagliatissima, sospesa tra guerra e pace, nonostante discriminazioni, persecuzioni, esili, pogrom, terrorismo e il tentativo di annientamento più mostruoso, ha saputo costruire forza, competenza e futuro. E’ questo che rende quel piccolo Paese un esempio raro. Un popolo che non si piange addosso, che non si lascia definire dalle ferite, che trasforma ogni minaccia in energia. Un popolo unico, straordinario, e sì, degno di ammirazione.

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