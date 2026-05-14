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Comiso | Politica

Comiso. Cimitero comunale nel degrado, Bellassai chiede interventi urgenti

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Comiso, 14 maggio 2026 – Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, ha presentato un’interrogazione urgente sullo stato di degrado e abbandono del cimitero comunale, chiedendo chiarimenti e interventi immediati all’amministrazione.
Bellassai sottolinea come il cimitero rappresenti «un luogo di particolare rilevanza civile, sociale e morale per la comunità, destinato alla memoria e al rispetto dei defunti», ma che oggi versa in condizioni di grave incuria, segnalate da numerosi cittadini. Tra le criticità evidenziate figurano erba incolta e vegetazione spontanea, spesso di altezza tale da compromettere la fruibilità degli spazi, carenze nei servizi di pulizia e igiene, e manutenzione insufficiente delle strutture.
«Tali condizioni – afferma Bellassai – ledono la dignità del sito e il rispetto dovuto ai defunti e ai loro familiari. È dovere dell’amministrazione garantire decoro, sicurezza e manutenzione nei luoghi pubblici, soprattutto in contesti di particolare sensibilità come il cimitero».
Nell’interrogazione, il capogruppo Pd chiede al sindaco e all’assessore competente di chiarire le cause del degrado, di indicare gli interventi programmati e le tempistiche, e di precisare quali risorse economiche siano previste nel bilancio comunale per la gestione e la manutenzione dell’area cimiteriale.
Bellassai conclude sollecitando una risposta scritta e la discussione in aula consiliare, affinché si possa restituire al cimitero comunale «il rispetto e la cura che merita come luogo di memoria collettiva».

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