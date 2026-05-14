Volley. Asd Giarratana femminile si gioca accesso in Serie C, la maschile cerca il pass per la finale

Giarratana, 14 maggio 2026 – A Giarratana cresce l’attesa per un fine settimana che potrebbe cambiare la storia sportiva del paese. Le due formazioni dell’Asd Giarratana Volley si preparano a scendere in campo per due partite decisive, attese da settimane e cariche di significato per l’intera comunità. La palestra comunale si appresta a diventare il centro emotivo di un doppio appuntamento che unisce ambizione, sacrificio e un forte senso di appartenenza.

Sabato alle 18 toccherà alla formazione femminile guidata da Saro Corallo, impegnata contro la Gupe Volley Catania. Una gara che vale una stagione intera: in caso di vittoria, le rossoblù conquisterebbero la promozione in Serie C, coronando un percorso costruito con costanza e determinazione. Una sconfitta, invece, significherebbe restare un altro anno in Serie D. A fare la differenza potrebbe essere il fattore campo: giocare davanti al pubblico di casa, in un palazzetto che si preannuncia gremito, rappresenta un vantaggio prezioso. «Le ragazze sanno perfettamente cosa si stanno giocando – afferma coach Saro Corallo – e stanno affrontando questi giorni con grande concentrazione. La Gupe è un avversario di livello, ma noi abbiamo lavorato tanto e bene. Chiedo solo lucidità nei momenti decisivi e la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo costruito ci ha portati fin qui. Il resto lo farà il nostro pubblico, che è sempre stato il nostro valore aggiunto».

Domenica alle 19 sarà invece il turno della formazione maschile allenata da Gianluca Giacchi, che ospiterà il Volley Gibellina in una semifinale playoff che vale l’accesso alla finalissima. L’altra finalista, il Don Orione Palermo, è già qualificata. Per i rossoblù, dunque, la sfida di domenica è un crocevia fondamentale per continuare a inseguire il sogno della promozione. «Siamo arrivati a questo punto con merito – commenta coach Gianluca Giacchi – e adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo. Il Gibellina è una squadra esperta, abituata a giocare partite pesanti, ma noi abbiamo preparato ogni dettaglio. Ai ragazzi ho detto di giocare con coraggio, di divertirsi e di mettere in campo tutto quello che abbiamo costruito in questi mesi. Il sostegno del nostro pubblico sarà determinante». In paese non si parla d’altro. Bar, piazze e social sono attraversati da un entusiasmo crescente: due partite, due possibilità concrete di scrivere una pagina importante della storia sportiva di Giarratana. La comunità si stringe attorno alle squadre, consapevole che il volley, qui, è molto più di uno sport: è identità, orgoglio, un collante sociale che unisce generazioni.

A sintetizzare lo spirito di questo momento è il presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano, che guarda con fiducia al doppio appuntamento: «Siamo davanti a un weekend che può regalare emozioni straordinarie. Le nostre squadre hanno lavorato con serietà, sacrificio e passione. Qualunque sarà il risultato, siamo già orgogliosi di loro. Ma è chiaro che tutti noi sogniamo il massimo. Invito il pubblico a riempire la palestra, a sostenere i ragazzi e le ragazze come solo Giarratana sa fare. Insieme possiamo spingere queste squadre verso un traguardo storico». Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato e domenica la palestra comunale sarà il teatro di due sfide che il paese attende con il fiato sospeso, nella speranza che la festa, alla fine, possa essere doppia.

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