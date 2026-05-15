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Droga a Roma, condanna definitiva: arrestato dai Carabinieri un 40enne di Pozzallo

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ROMA/POZZALLO, 15 Maggio 2026 – Deve scontare oltre due anni e mezzo di carcere per fatti legati al traffico di stupefacenti avvenuti nella Capitale. I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno tratto in arresto un 40enne del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La vicenda giudiziaria affonda le radici nel gennaio 2021. All’epoca, l’uomo era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia nel corso di un’operazione che portò al rinvenimento di ingenti quantitativi di cocaina e hashish.

In seguito a quell’episodio, il pozzallese era stato condannato a una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Tuttavia, dopo aver trascorso solo poche settimane in regime di detenzione, il provvedimento era stato sospeso in attesa dell’iter definitivo.

Con la conclusione dell’iter processuale, la sospensione è stata revocata e la pena è divenuta definitiva. Il calcolo attuale stabilisce che il 40enne dovrà espiare  2 anni e 7 mesi di reclusione e pagare una multa di 18.000 euro.

Dopo la notifica del provvedimento e le formalità di rito presso la caserma di Pozzallo, i militari dell’Arma hanno provveduto al trasferimento dell’uomo. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la completa espiazione della pena residua.

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